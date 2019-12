Condividi | Cor 18:10 Valdo Di Nolfo parla di secondo clamoroso autogol. L´assessore, sotto attacco per questioni squisitamente turistiche, insomma, inciampa sui tavolini: usa l´argomento per screditare le opposizioni (che avevano attuato un nuovo regolamento) ma l´Amministrazione algherese, fuori tempo massimo ormai, si appresta ad approvare in Consiglio una "proroga bianca" a tutte le concessioni in scadenza il 31 dicembre senza nemmeno aver aperto alle domande «Marco, cambia ghostwriter»



Nella foto: il consigliere comunale algherese Valdo Di Nolfo Commenti ALGHERO - «Dopo aver letto le varie note a firma di Marco Di Gangi - al quale mi lega un lungo rapporto di stima e affetto - la prima cosa che ho pensato è "". Prima l' infelice uscita sul conflitto di interesse tra l'intelligenza e la sinistra detto da chi è stato classe dirigente e figura apicale della sinistra provinciale è un clamoroso autogol».«Poi, oggi, dopo lo spauracchio dei comunisti - talmente anacronistico che neanche Berlusconi ormai lo usa più - arriva la seconda autorete: pur di colpire vai fuori tema con la questione suolo pubblico , e già questo è incomprensibile ai più, ma se lo fai proprio mentre la tua amministrazione proroga le concessioni allora c'è davvero qualcosa che non va almeno dal punto di vista della comunicazione». Marco - suggerisce sarcasticamente Valdo Di Nolfo - fatti dare un consiglio pubblicamente, cambia ghostwriter.L'assessore, sotto attacco per questioni squisitamente turistiche, insomma, inciamperebbe proprio sui tavolini: usa l'argomento per screditare le opposizioni (che avevano attuato un nuovo regolamento nella passata consiliatura) ma l'Amministrazione attuale, fuori tempo massimo ormai, si appresta ad approvare in Consiglio una "proroga bianca" a tutte le concessioni in scadenza il 31 dicembre senza nemmeno aver aperto alle domande.Nella foto: il consigliere comunale algherese Valdo Di Nolfo