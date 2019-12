Condividi | Cor 19:13 Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Graziano Porcu, Roberto Ferrara e Mimmo Pirisi mettono definitivamente in mora l´assessore al Turismo Di Gangi «Amministrazione ricoperta di ridicolo»



ALGHERO - Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Graziano Porcu, Roberto Ferrara

e Mimmo Pirisi non le mandano a dire. «Abbiamo letto con grande interesse la risposta del nuovo presidente dell'Associazione Domos che ringraziamo e a cui non possiamo che augurare le migliori fortune. Detto questo, ci dispiace constatare però che chi ricopre un ruolo pubblico, ed al contrario del presidente di una Associazione che non può che essere fiero dei suoi 65 associati, attraverso informazioni completamente errate abbia ricoperto di ridicolo l'intera amministrazione comunale».



I consiglieri ribattono e mettono definitivamente in mora l'assessore al turismo della città di Alghero, Marco Di Gangi: Durante la prima replica dell'Amministrazione comunale infatti abbiamo letto che «Le strutture che hanno aderito con le proprie offerte sono tutte facenti parte dell’Associazione Domos, che insieme al Consorzio turistico Riviera del Corallo rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese della ricettività algherese». Lo stesso Assessore però, nella sua replica odierna, specifica che le strutture associate sono intorno alla sessantina e cioè, e per scoprirlo non bisogna essere esperti di turismo e tantomeno aver fondato una associazione, neanche il 10% delle strutture ricettive extra alberghiere presenti nella nostra città e regolarmente registrate presso il sito della regione sardegna.



«Chiarito questo, e per quanto ribadiamo il totale rispetto verso l'Associazione Privata presieduta dall'attuale Assessore fino allo scorso Luglio, allo stesso non possiamo non chiederle come sia possibile che per essere inseriti sul sito del comune si debba essere iscritti all'Associazione Domos che pretende un iscrizione annuale di 50 euro. Non possiamo non chiederle inoltre come mai, e visto che il comune ha al suo interno il SIO, Sistema Integrato dell'Ospitalità pubblico che ha praticamente, tra gli altri, gli stessi scopi dell'Associazione Domos ma è totalmente gratuito per tutti i suoi affiliati, da Assessore non si avvalga di questo strumento invece di continuare a dialogare con una Associazione privata? . Chiediamo inoltre, e visto che la lotta al sommerso è stata una battaglia sua per anni ed anni come mai, oggi che ne ha la possibilità, invece di continuare questa sua battaglia ha sottratto i finanziamenti al SIO per la lotta allo stesso?» sottolineano i consiglieri di oppozione algheresi.



