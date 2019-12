video Condividi | Red 17:18 Alghero: la diretta del Consiglio



Sul Quotidiano di Alghero le immagini esclusive della seduta di Consiglio comunale in corso di svolgimento nell'aula di Via Columbano. Tra i punti all'Ordine del giorno, la situazione della Sanità, il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre e l´istituzione del registro della bigenitorialità