A.B. 14:19 Devecchi e compagni hanno accolto bambini, tifosi e cittadini che hanno contribuito all'iniziativa organizzata dal Tribunale di Sassari e dal suo presidente Massimo Zaniboni. Sotto il grande albero di Natale, che da diversi giorni illumina il Palazzo di giustizia cittadino, c'era una distesa di pacchi regalo, con giocattoli, generi alimentari e piccoli pensieri La Dinamo pensa ai più bisognosi



SASSARI - Ieri mattina (martedì), i giocatori del Banco di Sardegna Dinamo Sassari hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa “l’Albero della solidarietà”, nata tre anni fa su impulso del personale della vigilanza del Tribunale di Sassari e diventato un appuntamento fisso, con una vera e propria gara di solidarietà tra i cittadini, partecipando attivamente alla raccolta di doni, secondo i principi fondanti della Dinamo e della sua Fondazione che da sempre riservano un’attenzione particolare alle problematiche del territorio e si attivano per poter aiutare chi è meno fortunato.



Alla presenza del presidente Stefano Sardara, una prima delegazione capitanata da Jack Devecchi, con Michele Vitali, Curtis Jerrells, Lorenzo Bucarelli, Jamel McLean e Daniele Magro, accompagnata dal team manager Emanuele Fara e dalla responsabile di Fondazione Dinamo Viola Frongia, ha accolto i giovani tifosi che hanno depositato i colorati pacchi sotto l’albero. Poi, sono arrivati Dwayne Evans, Stefano Gentile, Dyshawn Pierre, Marco Spissu, Paulius Sorokas e Miro Bilan: i due gruppi sono stati accolti dal presidente del Tribunale Massimo Zaniboni, che ha fatto da Cicerone d’eccezione in un mini tour nel Palazzo di giustizia cittadino, spiegando soprattutto ai giocatori stranieri il sistema giudiziario italiano, confermando la piena sinergia tra Banco ed Istituzioni.



Ottima risposta del popolo biancoblu e dei cittadini, che nel corso della mattinata hanno portato tanti pacchi colorati con giocattoli, abbigliamento e generi alimentari, consegnati con emozione ai giocatori biancoblu. Un ottimo successo di un’iniziativa speciale dedicata a chi è meno fortunato, con la volontà di regalargli un momento di spensieratezza durante le feste: una vittoria per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, al pari di quella con le V nere di domenica sera. Perché il valore delle iniziative fuori dal campo è esponenziale e porta avanti quel mantra fondante del club “Ca semus prus de unu giogu”, che guarda al territorio ed al sociale con attenzione e cura, in un'instancabile attività di solidarietà verso chi vive un momento di difficoltà.



