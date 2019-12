Condividi | Cor 14:15 Sarà Vinicio Capossela l’artista principale che si esibirà al Capodanno di Cagliari di quest’anno nella Piazza Yenne. Piazza San Giacomo e Piazza Santa Croce gli altri spazi della città dedicati ai concerti di fine anno Capodanno: Vinicio Capossela a Cagliari



CAGLIARI - In linea con il successo degli ultimi anni, a Cagliari il Capodanno coinvolgerà tutta la città: luoghi di festa e divertimento gratuito, le tre piazze saranno animate da musica dal vivo e DJ set. La formula che ormai si conferma di grande successo, è quella di proporre diversi generi musicali in Piazza Yenne, Piazza San Giacomo, Bastione di Santa Croce, per una grande festa che si diffonderà in tutta la città.

L'obiettivo è ancora una volta quello di coinvolgere i cittadini e i turisti di tutte le fasce d'età che vorranno trascorrere le ultime ore dell'anno a Cagliari in una grande festa di piazza.

Tutto pronto per lo show di Vinicio Capossela. Sarà lui l'artista principale che si esibirà al Capodanno di Cagliari di quest'anno nella Piazza Yenne. Si parte dalle ore 22.30, a seguire il dj set con Nicola Musu. In Piazza San Giacomo il Gruppo Mambo Django e da mezzanotte il Gruppo Foxi & Harry, infine in Piazza Santa Croce il Gruppo Smash Hits e dalla mezzanotte Dj set di Bettosun.