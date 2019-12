video Condividi | Cor 11:32 Panda s’incastra nella scalinata sul porto: immagini



Natale pazzo in centro storico ad Alghero. Ecco le immagini dei soccorsi all´opera nella scalinata attigua al Forte della Maddalenetta. Stupore e incredulità anche tra i passanti: una vecchia Panda si è incastrata tra i gradini che guardalo il porto turistico. All´opera il giorno di Natale, intorno alle 20, i soccorsi per rimuovere l´utilitaria. Sul posto le forze dell´ordine.