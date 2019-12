Condividi | Red 17:55 Questa mattina, il sindaco di Alghero ha incontrato nel suo ufficio di Piazza Porta Terra il presidente del Consiglio regionale: «Alghero torna nell´agenda della Regione». A fine mattinata, si è tenuto anche un incontro con il Comitato Acabàura (capitanato da Correddu e Bardino): «no alla mozione consiliare confusa» Sanità, Acabàura con Conoci e Pais



ALGHERO - La sanità algherese non sarà una priorità per il Consiglio algherese (la maggioranza ha infatti optato per la non discussione in aula) ma entra di prepotenza nell'agenda politica del sindaco di Alghero Mario Conoci che questa mattina (venerdì) ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Entrambi hanno poi ricevuto il comitato Acabàura, capitanato da Paola Correddu e Pasqualina Bardino, «riconosciuto quale interlocutore dell’Amministrazione, per supportarla nelle istanze o per segnalare disfunzioni». Comitato che esprime netta contrarietà alla mozione presentata dalle forze di Opposizione in Consiglio comunale, «dai contenuti confusi e macchiata da inaccettabili prese d’atto del Decreto ministeriale70 e delle iniziative targate Arru e Pigliaru».



Da parte di Conoci e Pais «unità di intenti sulla volontà di mantenere l’Ospedale Marino di Alghero e per raggiungere l’obbiettivo del ritorno alla funzionalità delle sale operatorie e di un rafforzamento dei livelli assistenziali indeboliti negli ultimi anni. Amministrazione e Regione lavorano insieme per intervenire sulle criticità che si sono evidenziate con grave danno all’utenza a causa delle decisioni assunte negli scorsi anni»¸ è stato spiegato alla fine dell'incontro. Conoci chiede «un inversione di rotta rispetto alla scarsa attenzione riposta sulla sanità locale dalla Giunta di Centrosinistra di Pigliaru e Arru. L’eredità raccolta è pesante, il disegno di depotenziamento era chiaro, ora lavoriamo per fermare il declino, evitando le strumentalizzazioni». La sanità del territorio deve recuperare efficienza e qualità, strutture e personale. «Siamo costantemente impegnati insieme alla Regione per centrare questo obbiettivo – aggiunge il primo cittadino – partendo proprio dal rafforzamento del Marino e del Civile».



Al centro dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il vicesindaco Giovanna Caria, i consiglieri comunali Christian Mulas, Nunzio Camerada e Roberto Trova, anche la riforma della sanità sarda, che la Giunta regionale ha approvato il 23 dicembre. Una riforma «che introduce criteri, guardando più alla qualità dei servizi, all’efficienza e alla produttività proponendo una nuova governance più vicina ai territori, così come chiesto dai cittadini». «Il Consiglio regionale – ha spiegato Pais – è chiamato ora ad approfondire la proposta in tempi strettissimi. Su questi temi è necessario non dividersi ma trovare la massima condivisione possibile».



