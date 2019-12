Condividi | Cor 8:32 Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Provvidenziale l´intervento immediato dei Vigili del fuoco del comando cagliaritano. Indagini Auto in fiamme nella notte ad Assemini



CAGLIARI - A fuoco durante la notte un'autovettura all'interno di un cortile in una proprietà privata in via Tevere nel comune di Assemini. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo, evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente. Completamente distrutta l'auto ma fortunatamente le fiamme non hanno interessato le abitazioni.



Nella foto: l'intervento dei Vigili del fuoco ad Assemini Commenti CAGLIARI - A fuoco durante la notte un'autovettura all'interno di un cortile in una proprietà privata in via Tevere nel comune di Assemini. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo, evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente. Completamente distrutta l'auto ma fortunatamente le fiamme non hanno interessato le abitazioni.Nella foto: l'intervento dei Vigili del fuoco ad Assemini