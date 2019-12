Condividi | A.B. 17:16 Grandissimo successo per il torneo di Natale del Tennis. Nel tabellone Gold, vittoria della coppia formata da Giuseppe “Gegè” Calise e Luciano Dettori. Nel Silver, la spuntano Gennaro Monte e Donatella Delogu Tc Alghero: premi sotto l´albero



ALGHERO - Grandissimo successo per il torneo di Natale del Tennis club Alghero, con una cinquantina di soci che si sono affrontati nel torneo di doppio. Iscritti suddivisi in due gironi: il “Gold” (fascia alta) e “Silver” (fascia intermedia).



Nel tabellone Gold, vittoria della coppia formata da Giuseppe “Gegè” Calise e Luciano Dettori, che in finale hanno battuto 6-2 Matteo Sori e Daniele Riu, dopo una partita decisa da due break in apertura. Nel tabellone Silver, vittoria un po’ a sorpresa per Gennaro Monte e Donatella Delogu, che in finale l'hanno spuntata per 6-3 su Beppe Dessì e Francesca Carboni, con un break decisivo.



Ottima l'affluenza di pubblico nelle due giornate di gioco. Al termine degli incontri, premiazioni dei due tabelloni e “terzo tempo” con arrostita finale aperta a tutti i soci. Ora, il prossimo appuntamento è per i primi di febbraio 2020, quando partirà il Torneo sociale a squadre di singolare, giunto alla 43esima edizione.



