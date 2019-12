Condividi | Cor 20:00 L´incidente questa mattina all´interno di una stazione di servizio di Olbia. Illeso il conducente dell´autovettura. Provvidenziale l´intervento dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la colonnina di Gpl Con l´auto si schiantano sul distributore



OLBIA - Incidente stradale questa mattina (domenica) a Olbia. La Sala Operativa del Comando di Sassari dei Vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente avvenuto dentro una stazione di servizio. Sul posto ha operato la squadra del distaccamento di Olbia che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona, agendo sulla colonnina del Gpl danneggiata. I giovani conducenti dell’autovettura sono usciti illesi. Presenti sul posto anche i Carabinieri della stazione di Olbia che hanno effettuato tutti gli accertamenti.



