Tazenda super ad Alghero: oggi Castelsardo



ALGHERO - Dopo Ollolai, Alghero applaude i Tazenda. La mitica band sarda dopo i live nel cuore dell'Isola e nella Riviera del Corallo farà tappa questa sera (lunedì) a Castelsardo e la notte del 31 a Sassari. Successo per la serata inaugurale dell'Insula Music Festival e oggi si replica dalle ore 18 con i concerti di Apollo Beat, Istentales e Beppe Dettori Band.



Ma anche ad Alghero l'attesa è tutta per i festeggiamenti del nuovo anno: Dalle 22.00 gli storici bastioni faranno da cornice alla musica di Emis Killa, a seguire il re del rocksteady e ska italiano Roy Paci & Aretuska. Prima e dopo i live ci sarà l'elettronica del dj set di Val S direttamente dalla radio nazionale M2O. Ovviamente, come da tradizione, ad accompagnare l'arrivo del 2020 lo spettacolo pirotecnico.



Ma il Cap d'Any de l'Alguer non si ferma: Mercoledì mattina, primo di gennaio, tradizionale concerto in stile viennese al Teatro. Il giorno dopo, sempre al Civico, ci sarà il concerto di Enzo Favata, mentre domenica 5 gennaio spetterà a Franca Masu cantare "Cuore Italiano".



