Riduzione del servizio MetroCagliari

CAGLIARI – Oggi (martedì), nella fascia oraria dalle 17.30 alle 22.30, il servizio MetroCagliari sarà garantito sulla linea Repubblica-Policlinico con una frequenza di 20', anziché 10. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito internet dell'Arst Sardegna e gli avvisi per gli utenti affissi nelle stazioni di MetroCagliari.