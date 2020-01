Condividi | Red 11:43 Alla Sinergest la gestione del servizio di instradamento veicoli al porto di Olbia-Isola Bianca La società si conferma rispetto alla Corridoni. Rinviata, invece, l’apertura delle buste per gli altri due lotti Porto Olbia: novità nell´instradamento veicoli



OLBIA - E' la Sinergest a gestire, da ieri (mercoledì) e per i successivi quattro mesi, il servizio di instradamento per i mezzi in arrivo e partenza dal porto di Olbia–Isola Bianca. È il risultato dell’apertura delle offerte per l’appalto, bandito dall’Adsp del Mare di Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello scalo olbiese gestiti, fino al 31 dicembre 2019, dalla stessa società. Tre i lotti previsti nella gara avviata il 4 dicembre con manifestazione d’interesse e proseguita, in seconda fase, con procedura negoziata il cui termine ultimo per la consegna delle offerte era previsto per martedì mattina a mezzogiorno.



Scadenza subito dopo la quale si è riunita la commissione, in una seduta pubblica ininterrotta, dalle 15 alle 21. Il primo, appunto, è quello riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo, sia in partenza, dal porto Isola Bianca. Procedura aggiudicata alla Sinergest, che ha offerto un ribasso a base d’asta del 10percento sul costo orario di 20,44euro, rispetto al 2percento dell'Impresa portuale Filippo Corridoni, ribaltando il risultato che quest’ultima aveva raggiunto sui servizi migliorativi offerti (70punti contro i 50 di Sinergest).



