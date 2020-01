Condividi | Red 13:52 Per la prima volta dal suo rientro in Sardegna, la cantante presenta il suo concerto a Cagliari: Chena Lacanas. Dopo tredici anni di vita a Roma, sceglie la sua terra. Appuntamento domani sera, a Palazzo Siotto, in Via dei Genovesi 114 X-factor e ritorno: Ilaria Porceddu in concerto



CAGLIARI - Per la prima volta dal suo rientro in Sardegna, Ilaria Porceddu presenta il suo concerto a Cagliari: dopo tredici anni di vita a Roma, la cantautrice sarda sceglie la sua terra. «Nel momento più totalizzante dal punto di vista lavorativo a Roma, ho deciso di andarmene. Da qualche anno sentivo la mia vita come una vita di passaggio in attesa di quella vera», dichiara la cantante.



«Andando in profondità e cercando di capire quale fosse la causa di questa sensazione, ho realizzato che vivevo in un luogo che non mi apparteneva e al quale non appartenevo più. La verità è che solo allontanandosi dalle proprie radici si può scoprire quale sia il loro valore all’interno della nostra anima più profonda. Perciò, dopo essermi allontanata, sono tornata. Vado e torno. Ma torno sempre qua», conclude Porceddu.



Appuntamento domani, venerdì 3 gennaio, alle 21, a Palazzo Siotto, in Via dei Genovesi 114, a Cagliari. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web fgsiotto@gmail.com, o telefonare al numero 070/682384.



