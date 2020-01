Condividi | A.B. 10:25 Si è conclusa in bellezza la stagione agonistica della società algherese. Alla Coppa di Sardegna, svoltasi ad Uri prima di Natale, e che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti, i ragazzi algheresi hanno ben figurato e spesso vinto le pool dove partecipavano Martial Gym chiude il 2019 con il botto



ALGHERO - Si è conclusa in bellezza la stagione agonistica della Martial Gym Alghero. Alla Coppa di Sardegna, svoltasi ad Uri prima di Natale, e che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti, i ragazzi algheresi hanno ben figurato e spesso vinto le pool dove partecipavano.



Da tenere in considerazione che, vista la vicinanza con la trasferta di Fidenza, le cinture nere della società algherese hanno saltato questa manifestazione. Quindi, Battesimo agonistico per molti bambini e ragazzi che, abituati ad allenarsi con i loro compagni di palestra, reduci dagli Campionati Italiani, hanno avuto la strada in discesa e si sono imposti sui loro avversari.



Tanti i primo posti e quasi tutti sul podio anche gli altri. Bene anche i veterani, con primo posto di Kata e Kumite di Chiara Caradonna. Bene i bimbi piccoli, gli adolescenti con il primo posto di Mattia Pais (categoria Cinture gialle), che ha iniziato da appena due mesi ed è Cintura bianca. Primo posto anche per Raffaele Kiri, Maria Barabesi, omar Pinna, Yuri Lubrano e Gabriele Peghin.



Nella foto: Mattia Pais Commenti ALGHERO - Si è conclusa in bellezza la stagione agonistica della Martial Gym Alghero. Alla Coppa di Sardegna, svoltasi ad Uri prima di Natale, e che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti, i ragazzi algheresi hanno ben figurato e spesso vinto le pool dove partecipavano.Da tenere in considerazione che, vista la vicinanza con la trasferta di Fidenza, le cinture nere della società algherese hanno saltato questa manifestazione. Quindi, Battesimo agonistico per molti bambini e ragazzi che, abituati ad allenarsi con i loro compagni di palestra, reduci dagli Campionati Italiani, hanno avuto la strada in discesa e si sono imposti sui loro avversari.Tanti i primo posti e quasi tutti sul podio anche gli altri. Bene anche i veterani, con primo posto di Kata e Kumite di Chiara Caradonna. Bene i bimbi piccoli, gli adolescenti con il primo posto di Mattia Pais (categoria Cinture gialle), che ha iniziato da appena due mesi ed è Cintura bianca. Primo posto anche per Raffaele Kiri, Maria Barabesi, omar Pinna, Yuri Lubrano e Gabriele Peghin.Nella foto: Mattia Pais