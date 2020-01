video Condividi | Red 16:47 Un albero è stato individuato nello specchio d´acqua portuale di Porto Torres dalla nave di linea “Grimaldi”, che ha prontamente informato la Capitaneria di porto di Porto Torres Albero sulla rotta della nave: pericolo sventato



PORTO TORRES – Questa mattina (venerdì), il Comando dei Vigili del fuoco di Sassari é stato impegnato per un intervento tecnico urgente in mare. Un albero è stato individuato nello specchio d'acqua portuale di Porto Torres dalla nave di linea “Grimaldi”, che ha prontamente informato la Capitaneria di porto di Porto Torres.



La Sezione Nautica ed i sommozzatori dei Vigili del fuoco, allertati dalla Sala Operativa, hanno individuato in mare un albero lungo 15metri della circonferenza alla base di circa 2metri. È stato imbragato dai sommozzatori, che si sono calati in superficie ed il personale della VfR02 ha trainato il tronco fino a Cala Reale, dove è stato messo in sicurezza a riva pronto per essere conferito in luogo idoneo.