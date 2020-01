Condividi | Antonio Burruni 9:21 In vista della partecipazione al campionato nazionale di serie B maschile, il sodalizio algherese ha tesserato il 30enne, numero 107 della classifica mondiale, e da sette anni membro della squadra slovacca di Coppa Davis Tc Alghero: arriva Andrej Martin



ALGHERO - Il Tennis Club Alghero pensa in grande. In vista della partecipazione al campionato nazionale di serie B maschile, il sodalizio algherese ha tesserato il 30enne slovacco Andrej Martin. Giocatore destroso, con rovescio bimane, nato a Bratislava il 20 settembre 1989, occupa attualmente la casella numero 107 della classifica mondiale, ed è stato 98esimo il 25 luglio 2016. In doppio è 361esimo (best ranking 69, sempre nel 2016). Componente della formazione di Coppa Davis slovacca dal 2013, ha anche partecipato alle Olimpiadi 2016.



Nella stagione appena conclusa, ha vinto i Challenger di Nanchang e di Shymkent (due volte), ed è arrivato in finale nei Challenger de L'Aquila e di Como, semifinale nei Challenger di Samarcanda, di San Benedetto del Tronto e di Maia, ed i quarti nel Challenger di Almaty, di Bratislava e di Montevideo. Inoltre, ha disputato le qualificazioni agli Australian open, al Roland Garros, a Wimbledon e ha giocato in Coppa Davis contro la Svizzera. In carriera, a livello Atp, ha giocato una finale, nel torneo di Umag 2016, perdendo 6-4 6-1 contro Fabio Fognini. A livello Challenger, ha vinto anche i tornei di Samarcanda (2010); Città del Messico e San Benedetto del Tronto (2013); Liberec (2014); Padova e Biella (2015); San Luisi Potosi e Praga (2017); Liberec (2018).



Soddisfazione da parte del presidente del Tc Alghero Fabio Fois, che sottolinea «il lavoro importante del capitano Giancarlo Di Meo per raggiungere l’accordo con il giocatore, che si aggiunge ai vivai fondamentali Michele Fois, Cristiano Monte e Lorenzo Carboni, con il confermato Giacomo Dambrosi e tasselli importanti come Gabriele Paolini e Fabio Gallo, in attesa di qualche altro colpo di mercato».



