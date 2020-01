Condividi | Cor 13:55 Via libera alla partecipazione alle fiere di Stoccarda, Bratislava e Madrid. Al Fitur accolto l'invito della compagnia marittima Grimaldi Lines Spagna. Gennaio in fiera: direttive alla Fondazione Alghero Alghero a Stoccarda e Slovakiatour

A Madrid in stand con Grimaldi



ALGHERO - Dall'11 al 19 gennaio al CMT Stoccarda; dal 23 al 26 gennaio all'ITF Slovakiatour e dal 22 al 26 gennaio alla Fitur di Madrid. E' il calendario approvato dalla giunta algherese col quale si dà mandato alla Fondazione Alghero di partecipare alle tre fiere turistiche previste per gennaio 2020 in Europa. Tutti territori selezionati principalmente sulla base dei collegamenti aerei esistenti con i bacini di riferimento e l’aeroporto di Alghero e degli altri aeroporti sardi.



Per le fiere di Stoccarda e Bratislava il comune accoglie la proposta del Consorzio Turistico Riviera del Corallo di condividere gli spazi espositivi già acquistati dai privati. In occasione della Fiera internazionale del turismo di Madrid invece, la città di Alghero sarà presente nello stand della Grimaldi Lines Spagna, su espresso invito della compagnia marittima per la promozione della destinazione Alghero.



Commenti