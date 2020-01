Condividi | Cor 22:00 Poco prima della grande rotatoria che immette sulla strada che costeggia la laguna del Calich due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento fortunatamente senza gravi conseguenze Incidente in rotatoria, feriti a Fertilia



ALGHERO - Incidente stradale in prossimità della borgata di Fertilia (Alghero) nel tardo pomeriggio odierno (domenica). Poco prima della grande rotatoria che immette sulla strada che costeggia la laguna del Calich due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure ai malcapitati e trasportato due feriti nel vicino Pronto soccorso per accertamenti. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.