ALGHERO - Incidente stradale lungo la strada Alghero e Bosa nel pomeriggio di domenica. Un 30enne residente a Sassari ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'Ospedale di Cagliari per un grave trauma toracico.