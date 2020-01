Condividi | Cor 16:32 Dalla Gallura al Campidano, passando per il Sassarese: ecco tutte le postazioni della Polstrada, con l´intento di indurre gli automobilisti a percorrere le strade extraurbane a velocità moderata Autovelox: ecco le strade controllate



SASSARI - Il calendario è valido dal 7 al 12 gennaio. Ecco le strade su cui saranno installati quotidianamente gli autovelox della Polizia stradale. Dalla Gallura al Campidano, passando per il Sassarese: ecco tutte le postazioni della Polstrada, con l'intento di indurre gli automobilisti a percorrere le strade extraurbane a velocità moderata.



7 gennaio: SS 125 Orientale Sarda in Provincia di Nuoro; 9 gennaio: SS 125 Orientale Sarda in Provincia di Cagliari, SS 131 Carlo Felice in Provincia di Oristano, SS 131 DCN in Provincia di Nuoro; 10 gennaio: SS 131 Dcn in Provincia di Nuoro, SS 131 Carlo Felice in Provincia di Sassari, SS 131 Carlo Felice in Provincia di Nuoro



