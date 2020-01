video Condividi | Antonio Burruni 18:41 Questa mattina, l´assessore comunale del Turismo Marco Di Gangi ed il consigliere Christian Mulas hanno illustrato i primi mesi in seno all´Amministrazione Conoci. Polemiche per l´assenza dei rappresentanti del Circolo Tricolore. Complimenti dal deputato Salvatore Sasso Deidda, capogruppo della Quarta Commissione Difesa FdI fa il bilancio tra le polemiche



ALGHERO – Inizio anno, tempo di bilanci. Questa mattina (martedì), l'assessore comunale del Turismo Marco Di Gangi ed il consigliere Christian Mulas hanno illustrato i primi mesi in seno all'Amministrazione Conoci.



Soddisfazione espressa dal componente della Giunta, che nonostante i problemi alla “macchina amministrativa” più volte sottolineati, ha portato in porto il primo Cap D'Any targato Conoci (presente anch'esso in mattinata) con la Fondazione Alghero. Complimenti dal deputato Salvatore Sasso Deidda, capogruppo della Quarta Commissione Difesa, al tavolo con la coordinatrice regionale del partito Antonella Zedda, il consigliere regionale Nico Mundula ed il coordinatore provinciale Emanuele Beccu.



Tra tante presenze, ha fatto rumore un'assenza. Quella dei membri del circolo "Tricolore", una delle due anime che alimenta i Fratelli d'Italia ad Alghero. Un'assenza annunciata già in mattinata da una nota, dove veniva messo in evidenza come l'invito (che l'assessore Di Gangi dichiara esteso a tutti, ndr.), «sia stato rivolto a solo titolo personale a due membri e non a tutti gli iscritti e militanti algheresi di Fratelli d'Italia. Senza polemica alcuna auspichiamo per il futuro una totale collaborazione tra i due circoli algheresi di Fratelli d'Italia e chiediamo esplicitamente al segretario del circolo "Azione Alghero" di concordare preventivamente tutte le attività politiche cosi da rafforzare l 'azione politica dei rappresentanti istituzionali. Cogliamo occasione per rinnovare il sostegno e la fiducia al sindaco Conoci, all'Amministrazione e al nostro consigliere Mulas apprezzando il lavoro finora svolto».