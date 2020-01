Condividi | Red 20:06 Oggi, tre autovetture sono entrate in collisione lungo la Strada provinciale che dall´aeroporto conduce alla Strada dei due mari. Cinque le persone trasportate al pronto Soccorso di Alghero Carambola tra tre auto: cinque feriti ad Alghero



ALGHERO – Oggi (martedì), tre autovetture sono entrate in collisione lungo la Strada provinciale 5M, quella che dall'aeroporto conduce alla Strada dei due mari. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, per poi accompagnare cinque persone trasportate al pronto Soccorso di Alghero. Sul posto, due pattuglie dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli che, a bordo di un'autopompa e di un pickup, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. ALGHERO – Oggi (martedì), tre autovetture sono entrate in collisione lungo la Strada provinciale 5M, quella che dall'aeroporto conduce alla Strada dei due mari. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, per poi accompagnare cinque persone trasportate al pronto Soccorso di Alghero. Sul posto, due pattuglie dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli che, a bordo di un'autopompa e di un pickup, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.