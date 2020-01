Condividi | Cor 16:53 Fuori servizio ormai da mesi, le ecoisole saranno rimosse. L´ufficialità arriva con le odierne dichiarazioni dell´Amministrazione comunale di Alghero. Col 2020 arrivano nuove iniziative con l'obbiettivo di migliorare il servizio Bye-bye alle ecoisole: foto-ricordo



ALGHERO - In questi giorni il personale dell'Ufficio ecologia del Comune di Alghero è impegnato sul campo nei pressi delle isole ecologiche sia dell'agro che quelle urbane informatizzate al fine di sensibilizzare l'utenza sul corretto uso dello stesse. Alla sensibilizzazione seguirà una campagna di controlli mirati per sanzionare i trasgressori. "Ecoisole" che in queste settimane forniscono un'ampia gamma di foto-ricordo.



Le isole, in particolare quelle informatizzate (Via de Gasperi, Via De Curtis e Piazzale della Pace ) furono posizionate a Maggio del 2018 quale offerta migliorativa del servizio da utilizzare nei casi di emergenza (il servizio principale rimane quello del porta a porta) «ma sin da subito - spiega l’Assessore Andrea Montis - son state utilizzate quale alternativa per chi non si è voluto adattare al nuovo sistema del Porta a Porta o per chi, ancora peggio, eludendo la Tari non si è dotato di mastelli. Fin dall'inizio hanno mostrato la loro fragilità anche a causa di chi, forzando le finestrelle per inserirvi rifiuti di grandi dimensioni, le rende continuamente inagibili, con costi che non possono sistematicamente ricadere sui cittadini; le telecamere inglobate alla struttura, inoltre, sono facilmente manomettibili».



Proprio per questo - sottolinea l'assessore confermando in pieno le anticipazioni del Quotidiano di Alghero [



LEGGI ] - presto le isole verranno rimosse. «I cittadini che necessiteranno (solo in caso di emergenza) conferire fuori dalle frequenze del porta a porta potranno recarsi presso l'Isola di Viale Europa a cui se ne aggiungerà, entro l'estate, un'altra avente stesse caratteristiche da posizionare in via De Curtis».

Nella foto: l'ecoisola di via De Gasperi con un pupazzo abbandonato sulla cappotta