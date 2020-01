Condividi | Red 19:14 Attorno alle 16.30 di oggi, dopo la rotonda in Regione Caragol, ad Alghero, si è registrato il tamponamento tra una Lancia Musa ed un´Audi. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia municipale Scontro nella rotonda: coinvolte due auto



ALGHERO - Attorno alle 16.30 di oggi (mercoledì), dopo la rotonda in Regione Caragol, ad Alghero, si è registrato il tamponamento tra una Lancia Musa ed un'Audi. Pronto l'intervento del personale medico del 118 che, fortunatamente, ha riscontrato nessuna grave conseguenza per le persone presenti nelle due autovetture. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e gli agenti della Polizia municipale.