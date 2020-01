Condividi | Red 7:08 L’associazione Malik, nell’ambito dell’iniziativa “Sportello in spalla”, finanziata dal Comune di Dorgali e dal Consorzio Bim, è alla ricerca di giovani del centro Sardegna per un progetto culturale finanziato dall’Unione europea Giovani sardi in Spagna per un progetto Erasmus+



DORGALI - Nell’ambito dell’iniziativa “Sportello in spalla”, finanziata dal Comune di Dorgali e dal Consorzio Bim Taloro, l’Associazione Malik seleziona quindici partecipanti per il progetto “El futuro está en la historia”, uno scambio giovanile Erasmus+che si svolgerà in Spagna, a Cáceres, da mercoledì 4 a martedì 10 marzo, ed intende promuovere le opportunità di lavoro per i giovani delle regioni che vantano un importante patrimonio culturale e fornire ai giovani di Cáceres e del centro Sardegna strumenti di sviluppo personale e professionale. Sono coperte le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporti locali.



Al termine del progetto, è previsto il rilascio di un attestato (Youthpass). Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura sono disponibili nella sezione “News” del sito internet dell’associazione Malik. Commenti DORGALI - Nell’ambito dell’iniziativa “Sportello in spalla”, finanziata dal Comune di Dorgali e dal Consorzio Bim Taloro, l’Associazione Malik seleziona quindici partecipanti per il progetto “El futuro está en la historia”, uno scambio giovanile Erasmus+che si svolgerà in Spagna, a Cáceres, da mercoledì 4 a martedì 10 marzo, ed intende promuovere le opportunità di lavoro per i giovani delle regioni che vantano un importante patrimonio culturale e fornire ai giovani di Cáceres e del centro Sardegna strumenti di sviluppo personale e professionale. Sono coperte le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporti locali.Al termine del progetto, è previsto il rilascio di un attestato (Youthpass). Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di candidatura sono disponibili nella sezione “News” del sito internet dell’associazione Malik.