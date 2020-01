Condividi | Cor 10:00 Notte di fuoco nel Cagliaritano dove i Vigili del fuoco hanno dovuto faticare per mettere in sicurezza le strade. Incendi si sono registrati a Quartu Sant´Elena, Selargiu e Settimo San Pietro Auto in fiamme a Quartu, Selargius e Settimo



CAGLIARI - Squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella notte tra mercoledì e giovedì per l'incendio di tre distinti veicoli in sosta nei comuni di Quartu Sant'Elena, Selargius e Settimo San Pietro (CA). I Vigili del Fuoco dopo aver spento i roghi hanno messo in sicurezza le aree coinvolte e avviato gli accertamenti per stabilirne le cause. E' molto probabile che all'origine degli incendi ci sia la mano volontaria di qualche malvivente.