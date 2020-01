Tragedia di Badesi, 40enne ubrica: arrestata

6/1/2020 Frontale ad Olbia: tre feriti Attorno alle 10.20 di oggi, due autovetture si sono scontrate frontalmente in Via del Frassino, ad Olbia. Sul posto il personale medico del 118, che ha provveduto alle prime cure, per poi trasportare tre persone nel locale Ospedale. La squadra 7A del Distaccamento dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza le vetture e la zona