Spari nella notte: denuncia a Talana



TALANA - I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, ed in particolare quelli della Stazione di Talana, dopo complesse indagini conclusasi nel giro di pochi giorni, hanno individuato l'autore che sparando alcun colpi d'arma da fuoco nella notte di Capodanno aveva danneggiato un'autovettura parcheggiata a Talana. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato dei bossoli compatibili per calibro e caratteristiche con quelli repertati nel corso del sopralluogo del danneggiamento.