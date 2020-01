video Condividi | Cor 8:45 Il Psd’Az suona la sveglia a Conoci sulla sanità



La sanità è a pezzi. Giovanni Spano chiama la mobilitazione e annuncia nuove forme di sensibilizzazione, esorta gli algheresi alla partecipazione e invita il sindaco a farsi portavoce delle istanze del territorio. «Abbiamo notato con rammarico una certa ritrosia nell´affrontare con determinazione il tema sanità da parte della maggioranza in Consiglio comunale. Mai avremmo pensato di dover sollecitare il Sindaco su temi tanto importanti e delicati». Il rappresentante del Psd´Az algherese, tra gli animatori del numeroso gruppo di cittadini contro la chiusura dell´ospedale Marino, fa il punto sulla delicata situazione della sanità ad Alghero e, seppur con pacatezza, non lesina pesanti bacchettate all´indirizzo dell'operato di Mario Conoci. L'intervista sul Quotidiano di Alghero.