«Sostituiamo improvvisazione con esperienza»

«Si rinsaldano i rapporti con le realtà che operano nel settore, si riapre un fronte che può esprimere appieno le potenzialità. L'obbiettivo è quello di far crescere un turismo forte, dove - spiega Di Gangi - l'interazione tra gli operatori privati e i soggetti pubblici coinvolti non può quindi limitarsi ad essere episodica, occasionale e determinata dalla maggiore o minore sensibilità degli amministratori». Commenti ALGHERO - «Vogliamo ricostruire una nuova ed efficace governance del turismo per strutturare un'offerta in grado di ridare alla città quella competitività oggi appannata, sostituendo esperienza e programmazione a improvvisazione e tentennamenti e in questo senso intendiamo ripartire dalla presenza della nostra città alle più importanti fiere del turismo».Così Marco Di Gangi (), l'assessore al Turismo del Comune di Alghero, circa la partecipazione nel mese di gennaio alle fiere di Stoccarda, Bratislava e Madrid. Scelta deliberata nelle scorse settimane in Giunta e anticipata da giorni dal«Si rinsaldano i rapporti con le realtà che operano nel settore, si riapre un fronte che può esprimere appieno le potenzialità. L'obbiettivo è quello di far crescere un turismo forte, dove - spiega Di Gangi - l'interazione tra gli operatori privati e i soggetti pubblici coinvolti non può quindi limitarsi ad essere episodica, occasionale e determinata dalla maggiore o minore sensibilità degli amministratori».