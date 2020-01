Condividi | Red 19:19 La compagine turritana vince e convince, conquistando il secondo posto in classifica del campionato di serie A di basket in carrozzina Fipic. Prosegue la striscia positiva di Hadiazhar e compagni, che accedono come secondi alla Final four di Coppa Italia Gsd Key estate sbanca Bergamo



PORTO TORRES - Finisce con il punteggio di 72–93 per il Gsd Key estate Porto Torres l’ultima partita del girone di andata del campionato di serie A di basket in carrozzina Fipic in casa della Special Bergamo sport Montello. Una grande prova di maturità per i ragazzi di Porto Torres, che hanno affrontato con lucidità una sfida non facile, con una trasferta ad appena tre giorni dal derby contro i sassaresi della Dinamo lab e che permette ai ragazzi di coach Peretti di balzare al secondo posto in classifica, anche grazie alla vittoria della capolista Santo Stefano in casa della Unipol Sai Briantea Cantù.



«Siamo molto soddisfatti della prova di oggi, ma questa squadra ha ancora margini di crescita – afferma Omid Hadiazhar, autore di 19punti – Oggi in campo mi sono trovato molto bene, anche se i falli hanno condizionato un po’ la mia gara. Abbiamo avuto il tempo di provare nuovi schemi e nuove giocate. E’ stata una grande partita da parte di tutti. Adesso ci aspetta un’altra trasferta a Roma e poi la Coppa Campioni».



Partono bene da subito i turritani e prendono il controllo del match fin dal primo quarto, che si conclude 18-29 in favore dei sardi. Il vantaggio aumenta nel secondo quarto, che vede le due squadre andare all’intervallo lungo sul punteggio di 36–49. Niente da fare nemmeno per il secondo tempo per Sagar (il migliore dei suoi con 27punti) e compagni, con un Gsd che non concede niente e tiene alto il ritmo per non farsi riprendere. Il terzo quarto si chiude sul 52–69 ospite. Nessuna speranza per i bergamaschi neanche nell’ultimo periodo: il vantaggio aumenta ancora ed i turritani possono festeggiare la vittoria.



SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO-GSDKEY ESTATE PORTO TORRES 72-93:

SPECIAL BERGAMO SPORT MONTELLO: Beltrame 12, Airoldi, Sagar 27, Magenheim 8, Gabas 15, Dillman 2, Diouf 8, Canfora.

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Hadiazhar 19, Filipski 33, Puggioni 4, Mehiaoui 26, Langiu, Simula 7, Canu, Veloce, Falchi. Coach Peretti.

PARZIALI: 18-29, 36-49, 52-69.



Classifica: Santo Stefano Avis 14; Gsd Key estate Porto Torres, UnipolSai Briantea84 Cantù 10; Deco group Amicacci Giulianova e Santa Lucia Roma 6; Sbs Montello, 3a Millennium basket 4; Dinamo lab Banco di Sardegna 2.



