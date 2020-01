Condividi | Red 21:17 Nell´incendio sono state bruciate alcune attrezzature da giardinaggio, la struttura in legno, la stessa caldaia ed alcune bombole subito raffreddate e posto in luogo sicuro. Sul posto, la squadra operativa 9A del locale Distaccamento dei Vigili del fuoco, i Carabinieri della locale Stazione e la Polizia municipale Caldaia in fiamme: paura a Porto Torres



PORTO TORRES – Questa mattina (domenica), a Porto Torres, un incendio è divampato in una casetta adibita ad accogliere una caldaia a Gpl. Prontamente, la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra operativa 9A del locale Distaccamento.



I Vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza la zona e poi hanno provveduto a spegnere l'incendio prima che potesse propagarsi. Nel rogo, sono state bruciate alcune attrezzature da giardinaggio, la struttura in legno, la stessa caldaia ed alcune bombole subito raffreddate e posto in luogo sicuro.



