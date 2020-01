Condividi | Red 8:21 Il Comune ha messo a bando la concessione per nove anni del punto ristoro nel parco di San Giovanni, a servizio del compendio della chiesa campestre, con l’adiacente area olivetata di 4.526metri quadrati Punto ristoro: via al bando a Sennori



SENNORI - L’Amministrazione comunale di Sennori ha pubblicato il bando di gara per la concessione in uso del punto ristoro a servizio del compendio della chiesa campestre di San Giovanni, con l’adiacente area olivetata di 4.526metri quadrati. La concessione avrà la durata di nove anni dalla data di avvio dell’attività, con un canone annuo a base d’asta di 3mila euro.



A titolo di incentivo, per consentire un adeguato avviamento dell’attività, il canone del primo anno sarà scontato del 50percento rispetto all'offerta, quello del secondo del 20percento e quello del terzo del 10percento. Le offerte dovranno pervenire tramite il sistema Sardegna Cat entro le 13 di venerdì 14 febbraio e saranno valutate attribuendo un massimo di 20punti all'offerta economica e massimo 80 punti all'offerta tecnica.



Il vincitore della gara dovrà curare la manutenzione ordinaria dell'area e delle attrezzature presenti. Inoltre, dovrà impegnarsi alla custodia ed alla pulizia dello stabile e dell'oliveto avuto in concessione.