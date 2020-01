Condividi | Cor 11:50 E´ questo il primo verdetto del Tribunale di Sassari davanti al Giudice per le Indagini Preliminari nel processo per la turbativa legata all´affidamento in concessione del campo di atletica a Maria Pia, nel comune di Alghero Turbativa per Maria Pia: sentenze

3 patteggiamenti, 4 a giudizio



ALGHERO - Nuovo terremoto in Comune a Porta Terra, con le prime sentenze nell'inchiesta sul campo polivalente. Patteggiano tre imputati su sette nel processo in corso per la presunta turbativa legata all'affidamento in concessione del campo di atletica a Maria Pia, nel comune di Alghero. Per altri quattro c'è il rinvio a giudizio.



E' questo il primo verdetto del Tribunale di Sassari davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, Carmela Rita Serra. Un anno di reclusione per il dirigente del Comune di Alghero Giansalvo Mulas, difeso da Nicola Satta, e un anno e due mesi per l'altro dipendente comunale, Giancarlo Chessa, difeso dagli avvocati Danilo Mattana ed Antonello Pais.



Risarcisce il Comune di Alghero e patteggia due anni di reclusione invece l'ex assessore e vicesindaco Antonello Usai, difeso dall'avvocato Agostinangelo Marras e da Francesco Carboni. Rinviati a giudizio Andrea Corona (avv. Stefano Carboni), Mirko Calisai (avv. Giuliano Tavera), Antonello Cuccureddu (avv. Agostinalgelo Marras) ed Efisio Balbina (avv. Agostinangelo Marras e Mattia Doneddu).