Station Wagon contro pullman: incidente sulla Due mari

ALGHERO – Brutto incidente, attorno alle 20 di oggi (martedì), lungo la Strada dei Due mari. All'altezza di Lu Fangal, verso la prima rotatoria, si è verificato un frontale tra una Station wagon che procedeva verso Alghero ed un pullman.



Pronto l'intervento delle Forze dell'ordine, che hanno provveduto a chiudere la strada ed a deviare il traffico veicolare in entrambi i sensi. Sul posto, il personale medico del 118, la Polizia ed i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.



