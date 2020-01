Condividi | Cor 17:58 È la "didascalia" a corredo della foto inoltrata oggi alla redazione del Quotidiano di Alghero da alcuni residenti del complesso di case popolari in via De Gasperi «Aiuto, si sono dimenticati di noi»



ALGHERO - «Aiuto, si sono dimenticati di noi». Il motivo della pubblica denuncia è semplice: una montagna di rifiuti ricopre i bidoni della differenziata proprio all'ingresso del complesso di edilizia residenziale pubblica in zona Cunetta ad Alghero.



Questa la "didascalia", decisamente eloquente, che accompagna la foto inoltrata ad Alguer.it. Una situazione ancora presente fino alle 17.30 come appurato dalla redazione.



