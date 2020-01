Condividi | Cor 19:34 Ecco gli orari delle navette da e per l´aeroporto Riviera del Corallo di Alghero nel periodo di chiusura dello scalo di Olbia. 19euro a tratta, parcheggio gratuito Chiude Olbia, Sunlines per Alghero



ALGHERO - Nel periodo di sospensione delle attività di volo (dal 3 febbraio al 13 marzo p.v.) verrà attivato un servizio autobus navetta che collegherà l’Aeroporto di Olbia con l’Aeroporto di Alghero e viceversa effettuato dall’azienda di trasporto Sunlines. Il costo del servizio è di 19 euro per tratta.



Le corse saranno cinque al giorno e saranno effettuate in coincidenza con i principali collegamenti aerei in arrivo e partenza dall’Aeroporto di Alghero. Questi gli orari in partenza da Olbia: ore 4, 8, 11, 15.50, 20. Da Alghero partenze alle ore 9.30, 11.30, 15.30, 19.15 e 23.15.



