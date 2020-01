Condividi | Red 22:34 I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Cagliari e di Oristano, in servizio nell’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna hanno posto sotto sequestro sei apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia e privi dei necessari titoli autorizzatori Sequestro slot illegali a Serramanna e Sarroch



CAGLIARI - Nell'ambito dei controlli nel settore del gioco, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Cagliari e di Oristano, in servizio nell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, in due locali di Serramanna e di Sarroch hanno posto sotto sequestro rispettivamente quattro e due apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica dell'Agenzia e privi dei necessari titoli autorizzatori. Oltre all'applicazione di sanzioni amministrative per un importo totale di 66mila euro, è stata confiscata la somma di oltre 1.300euro in contanti trovata negli apparecchi da gioco sequestrati, frutto dell'attività illegale.