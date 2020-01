Condividi | Cor 11:05 Immediato l'invio di una squadra di pronto intervento dalla sede Centrale di Sassari. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona e liberato dalla vettura lo sfortunato conducente Cappotta sulla Sassari-Alghero: ferito



ALGHERO - Incidente stradale questa mattina (lunedì) sulla strada statale 291, all'altezza del chilometro 8,250, in direzione Alghero. Intorno alle 9,15 la Sala Operativa del comando provinciuale dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento.



Immediato l'invio di una squadra di pronto intervento dalla sede Centrale di Sassari. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona e liberato dalla vettura lo sfortunato conducente.



L'uomo, cosciente ma traumatizzato, è stato affidato alle prime cure del personale sanitario presente sul posto per poi essere trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale che hanno garantitp la sicurezza delle operazioni di soccorso e la viabilità.



Nella foto: l'incidente sulla Sassari-Alghero ALGHERO - Incidente stradale questa mattina (lunedì) sulla strada statale 291, all'altezza del chilometro 8,250, in direzione Alghero. Intorno alle 9,15 la Sala Operativa del comando provinciuale dei Vigili del fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento.Immediato l'invio di una squadra di pronto intervento dalla sede Centrale di Sassari. Gli operatori hanno messo in sicurezza la zona e liberato dalla vettura lo sfortunato conducente.L'uomo, cosciente ma traumatizzato, è stato affidato alle prime cure del personale sanitario presente sul posto per poi essere trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale che hanno garantitp la sicurezza delle operazioni di soccorso e la viabilità.Nella foto: l'incidente sulla Sassari-Alghero