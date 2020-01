Condividi | Red 12:01 Santa Messa per la ricorrenza di San Sebastiano nella Chiesa del Rosario. Con la Polizia locale, presenti anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore e le massime autorità militari cittadine Cerimonia del Patrono della Polizia locale ad Alghero



ALGHERO – Questa mattina (lunedì), ad Alghero, la chiesa del Rosario ha ospitato la cerimonia per la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia locale. Con la Polizia locale, presenti anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore.



Con loro, anche le massime autorità militari cittadine Al termine della funzione, Pais ha ringraziato il comandante del Corpo Carmelo Pais per il ruolo fondamentale svolto ad Alghero a favore della comunità.



«Il vostro lavoro è prezioso per la città. Vi siamo grati per l’entusiasmo e la professionalità con cui svolgete quotidianamente i vostri compiti al servizio della popolazione», ha chiosato il presidente del Consiglio regionale.



