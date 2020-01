Condividi | Cor 22:25 Non c´è stato niente da fare per Maria Verdina Salis, 87enne originaria di Alghero, che insieme al marito è stata investita a Novi Ligure da un’auto che poi è fuggita. Ha lottato per giorni, oggi il decesso Anziani algheresi travolti a Novi Ligure: lui muore



ALGHERO - E’ morta dopo sette giorni di agonia in ospedale in seguito alle gravissime ferite riportate Maria Verdina Salis, 87enne originaria di Alghero. Insieme al marito è stata travolta a Novi Ligure mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.



Auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Guai anche per il marito 91enne che si ritrova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni di salute. Entrambi originari di Alghero, la coppia era emigrata a Novi Ligure negli anni '60 per lavoro.



Secondo le prime indiscrezioni gli anziani uscivano da messa quando un’auto li ha travolti. Dopo le minuziose indagini e l’aiuto delle immagini delle telecamere della zona i carabinieri della locale compagnia sono risaliti all’uomo al volante dell'auto pirata. Si tratterebbe di un 84enne accusato di omicidio stradale e lesioni gravi con l’aggravante della fuga. ALGHERO - E’ morta dopo sette giorni di agonia in ospedale in seguito alle gravissime ferite riportate Maria Verdina Salis, 87enne originaria di Alghero. Insieme al marito è stata travolta a Novi Ligure mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.Auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Guai anche per il marito 91enne che si ritrova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni di salute. Entrambi originari di Alghero, la coppia era emigrata a Novi Ligure negli anni '60 per lavoro.Secondo le prime indiscrezioni gli anziani uscivano da messa quando un’auto li ha travolti. Dopo le minuziose indagini e l’aiuto delle immagini delle telecamere della zona i carabinieri della locale compagnia sono risaliti all’uomo al volante dell'auto pirata. Si tratterebbe di un 84enne accusato di omicidio stradale e lesioni gravi con l’aggravante della fuga.