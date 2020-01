Red 13:16 Il paese si stringe attorno ad un concittadino colpito dalla malattia rara. Teatro e ricerca scientifica alleati per combattere la sindrome di Erdheim-Chester. Domenica, serata di solidarietà con “Feminos”, prodotto da Il Lentischio e MapS.Progetto Domenica di solidarietà a Sennori



SENNORI - Teatro, scienza e solidarietà si alleano per portare sostegno morale ad un concittadino sennorese colpito dalla sindrome di Erdheim-Chester e per raccogliere fondi da donare al progetto di ricerca su questa malattia, portato avanti dall’Unità ospedaliera di Immunologia, reumatologia, Allergologia e Malattie rare, dell’ospedale San Raffaele di Milano. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Sennori sotto la direzione artistica di MapS.Progetto, è in programma domenica 26 gennaio, alle 19, all’auditorium “Antonio Pazzola” di Sennori.



Si inizierà con la presentazione del progetto di ricerca, a cura di Mariangela Melino, con la proiezione del video documento del professor Lorenzo Dagna e del Gruppo di ricerca del San Raffaele. Per l’occasione. Alle 19.30, l’associazione culturale Il Lentischio porterà in scena lo spettacolo “Feminos”, per la regia di Maria Paola Cordella, e con la partecipazione del coro sardo Sonos de Coro.



Feminos nasce come un esercizio teatrale partendo da un dialogo tratto dal famoso dramma di Federico Garcia Lorca “La casa di Bernarda Alba”. Da lì, un percorso di ricerca ha portato a scoprire la traduzione in lingua sarda del dramma di Lorca magistralmente adattata da Antoninu Rubattu, fino alla riscrittura in dialetto sennorese di Angela Pazzola ed alla messa in scena finale.



