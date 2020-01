G.M.Z. 16:05 L'aeroporto di Alghero chiude il 2019 in crescita +1,8% i passeggeri (1.390.379). In attesa della programmazione definitiva, 6 nuovi voli per il 2020 che si preannuncia tutto in positivo Sogeaal al rialzo +12,9% dicembre

Alghero, nel 2020 il rilancio



ALGHERO - Segno più confermato per la Sogeaal di Alghero anche nell'ultimo mese dell'anno. Dopo l'ottimo novembre (+17,7%), dicembre si chiude con tutti gli indicatori in positivo: +12,9% i passeggeri rispetto allo stesso mese del 2018 e +8,9% i movimenti sulla pista del nord-ovest della Sardegna. 75.077 il totale dei transiti nell'aeroporto di Alghero, con 597 movimenti di aeromobili dal Riviera del Corallo.



L'aumento è generalizzato, comprende il traffico nazionale 64.151 (+4,5%), ma soprattutto raddoppiano i passeggeri internazionali in transito, 10.784 (111,7%) contro i 5.094 del 2018. Sono proprio le performance degli ultimi mesi dell'anno a risultare decisive per la società di gestione algherese che chiude il 2019 con un, seppur minimo, promettente rialzo. 1.390.379 i passeggi in totale, che rispetto al 2018 segnano un incremento dell'1,8%. Dati decisamente incoraggianti se letti in prospettiva. Il 2020, infatti, potrebbe a tutti gli effetti risultare l'anno del definitivo rilancio per Alghero.



Se in bassa stagione inciderà positivamente sulla costa occidentale la chiusura forzata di Olbia (dal 3 febbraio al 13 marzo), a determinare un sensibile incremento di traffico saranno soprattutto le nuove rotte programmate da Sogeaal per la summer. Dal 29 marzo l'avvio del volo su Vienna con Laudamotion, il 31 marzo un ulteriore collegamento con Milano Malpensa con Ryanair, il 24 maggio il volo con Dublino (Aer Lingus), il 3 aprile l'Alghero-Marsiglia sempre con la low cost irlandese, il 2 giugno i due collegamenti con Katowice (Ryanair Sun) e Vienna (Wizz Air). ALGHERO - Segnoconfermato per ladi Alghero anche nell'ultimo mese dell'anno. Dopo l'ottimo novembre (+17,7%), dicembre si chiude con tutti gli indicatori in positivo: +12,9% i passeggeri rispetto allo stesso mese del 2018 e +8,9% i movimenti sulla pista del nord-ovest della Sardegna. 75.077 il totale dei transiti nell'aeroporto di Alghero, con 597 movimenti di aeromobili dal Riviera del Corallo.L'aumento è generalizzato, comprende il traffico nazionale 64.151 (+4,5%), ma soprattutto raddoppiano i passeggeri internazionali in transito, 10.784 (111,7%) contro i 5.094 del 2018. Sono proprio le performance degli ultimi mesi dell'anno a risultare decisive per la società di gestione algherese che chiude il 2019 con un, seppur minimo, promettente rialzo. 1.390.379 i passeggi in totale, che rispetto al 2018 segnano un incremento dell'1,8%. Dati decisamente incoraggianti se letti in prospettiva. Il 2020, infatti, potrebbe a tutti gli effetti risultare l'anno del definitivo rilancio per Alghero.Se in bassa stagione inciderà positivamente sulla costa occidentale la chiusura forzata di Olbia (dal 3 febbraio al 13 marzo), a determinare un sensibile incremento di traffico saranno soprattutto le nuove rotte programmate daper la. Dal 29 marzo l'avvio del volo sucon Laudamotion, il 31 marzo un ulteriore collegamento concon Ryanair, il 24 maggio il volo con(Aer Lingus), il 3 aprile l'sempre con la low cost irlandese, il 2 giugno i due collegamenti con(Ryanair Sun) e(Wizz Air).