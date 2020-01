video Antonio Burruni 15:25 Aerei e poltrone, è cortocircuito

Aula occupata, M5S durissimo



Continuità territoriale e "moltiplicazione" dei Consigli d´amministrazione delle partecipate sul tavolo della discussione politica regionale. L´Opposizione non ci sta e ieri ha occupato l´Aula di Via Roma per l'assenza di Solinas e dell'assessore ai Trasporti Todde. Ecco le parole della consigliera regionale Pentastellata Desirè Manca al Quotidiano di Alghero. Guarda e condividi il video su Alguer.tv