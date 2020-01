23/1/2020 «Sancita l´inutilità del silenzio di Conoci» «Sancita l’inutilità della strategia del silenzio del sindaco di Alghero Mario Conoci». "Per Alghero", Partito Democratico, Futuro Comune e Sinistra in Comune rimarcano il cambio di strategia dell´attuale Primo cittadino algherese nella lotta per la Sassari-Alghero. «Ci auguriamo infine che quella di sabato sia una vera seduta di Consiglio e non una farsa»