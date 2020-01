A.B. 21:31 Domani pomeriggio, i rossoblu scenderanno sul manto erboso dello stadio Anco Marzio di Ostia per disputare il match valido per la 21esima giornata del girone D. Out per squalifica Vincenzo Guarino e Samuele Pinna Serie D: trasferta ostica per la Torres



SASSARI – Domani,domenica 26 gennaio, alle 14.30, la Torres scenderà sul manto erboso dello stadio “Anco Marzio” di Ostia per disputare il match valido per la 21esima giornata del girone D. Out per squalifica i rossoblu Vincenzo Guarino (espulso nel match contro il Lanusei) e Samuele Pinna (che, da diffidato, ha ricevuto la quinta ammonizione stagionale).



Tutti disponibili gli altri sassaresi, che recuperano anche Riccardo Pinna e Stefano Ruiu dopo i forfait per infortunio di sette giorni fa. Tra i convocati, ci sarà un altro prodotto del vivaio torresino, l’attaccante della Juniores Davide Dettori, classe 2001, che da qualche settimana si è aggregato al gruppo della prima squadra.



Per l’OstiaMare, che con 43punti ha 2lunghezze di vantaggio in classifica sugli ospiti, il cammino è stato molto simile ai rossoblu, con 13vittorie (una in più della Torres), 4pareggi (uno in meno della Torres) e 3sconfitte. Dirigerà l'incontro il signor Dario Madonia di Palermo, coadiuvato dai assistenti Gianluca Pischedda di Torino e Stefano Papa di Chieti.



