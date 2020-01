Red 12:33 La compagnia teatrale porta in scena, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, la sua ultima fatica teatrale, un lavoro complesso e articolato che rappresenta una nuova sfida per gli attori della compagnia: L’ultima notte al Rizz Teatro a Sassari, con Bobòscianel



SASSARI - La compagnia teatrale Bobòscianèl porta in scena la sua ultima fatica teatrale, un lavoro complesso ed articolato che rappresenta una nuova sfida per gli attori della compagnia. L’ultima notte al Rizz è il titolo della piece che andrà in scena venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio, al Teatro Civico di Sassari e racconta la storia di tre ospiti dell’ospedale psichiatrico di Rizzeddu e la loro ultima notte di follia nei corridoi della vecchia struttura prima che la Legge 180 di Franco Basaglia sancisse la chiusura dei manicomi e decretasse il nuovo modus operandi della moderna psichiatria. Il signor Antioco Farina, la signora Edina e Ginetta di Calangianus sono i tre protagonisti e hanno vissuto gran parte della loro esistenza in manicomio, pur non essendo malati psichiatrici. In qualche modo, lo sono diventati proprio a causa del genere di trattamento che la quotidianità dei manicomi forniva ai pazienti.



Insomma, se è vero che in qualche modo i tre personaggi vivono una grande tragedia umana, è vero anche che lo spettacolo è giocato sulle corde della “Acid comedy” e del teatro dell’assurdo (quale stile più adatto?) e costruisce un quadro d’insieme che diverte, intenerisce e fa riflettere. E’ una piece che a tratti si presenta cruda, che non fa sconti a nessuno, ma che al contempo si astiene dal giudizio nei confronti di metodi di cura poco ortodossi, discutibili e spesso ai limiti della dignità umana. Ma la responsabilità di ciò che è stato non è imputabile a qualcuno nello specifico, quanto piuttosto ad un sistema ospedaliero che la società stessa aveva accettato di buon grado e con buona pace della coscienza comune. Certo, l’intervento di Basaglia fu fondamentale per rivoluzionare la visione dei manicomi e di tutto quel sistema che stava in piedi dalla fine dell’Ottocento e che era diventato obsoleto ed inaccettabile.



L'Ultima notte al Rizz non racconta, ovviamente, i dettagli tecnici di questo "passaggio di consegne", non spiega come e perché sono accadute certe cose nelle strutture manicomiali. E' "solo" una storia di persone, di anime complesse che hanno vissuto in maniera dolorosa, ma che hanno anche trovato un modo, una strada per proteggersi, hanno capito che il gioco poteva salvarli e che una risata avrebbe sepolto ogni tristezza. I tre personaggi ci pongono il grande dubbio... "Chi ha ragione alla fine?... Chi è più folle, il pazzo che ci guarda e ride o noi che guardiamo il pazzo senza riuscire a capire perché ride?" La linea sottile che separa il teatro dal padiglione psichiatrico diventa qui quasi nulla, a tratti sparisce dentro un concetto di verità che è assolutamente personale e poco opinabile. In scena Elisa Casula, Laura Calvia, Alessandra Pistidda, Daniele Coni (autore del testo) e trenta allievi della scuola di recitazione di Bobòscianèl ai quali è affidato il ruolo di figuranti. Le scene ed i costumi sono di Mattia Enna, il disegno luci di Tony Grandi, la regia di BobòScianèl. L'ultima notte al Rizz è inserito nella rassegna "Tutti dicono Bobòscianèl". I biglietti sono disponibili alla libreria Dessì Mondadori di Largo Cavallotti.