Alghero: pagamento contributi scolastici

ALGHERO - Da giovedì 30 gennaio, saranno disponibili i contributi economici di rimborso alle spese scolastiche relative all'anno scolastico 2018/2019 ed il rimborso spese per l'acquisto libri di testo )per lo stesso anno) a favore di quanti hanno presentato regolare richiesta. Le somme potranno essere riscosse nelle filiali del Banco di Sardegna. Per chi ha optato per il bonifico, le somme saranno accreditate nel conto corrente bancario. Ulteriori informazioni sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero.