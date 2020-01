Omicidio a Genoni, arrestato 23enne

27/1/2020 Sequestro prodotti ittici non a norma a Porto Torres Nel corso della scorsa settimana, i militari della locale Guardia costiera hanno effettuato numerosi controlli a mare e a terra per prevenire e reprimere illeciti in materia di pesca. Sequestrati 10chilogrammi di polpi, 15chilogrammi di orate e 10chilogrammi di altro pescato. Comminate sanzioni per complessivi 5mila euro